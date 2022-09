Que direz-vous à table cette année à Roch Hachana ?

Que direz-vous en portant un toast cette année à Roch Hachana? Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

On m’a demandé de dire quelques mots sur mon lieu de travail, en guise de toast pour la nouvelle année. Ensuite, une de mes amies a été chargée de la même mission à son travail. D’innombrables événements de ce type ont lieu ces jours-ci, alors voici une idée qui pourrait également vous intéresser pour Roch Hachana :

Pensez au nombre de mots que nous avons prononcés depuis le début de l’année, ici au travail et à la maison. Ce sont des millions de mots qui sont sortis de notre bouche. Pensez au nombre de mots que nous avons entendus et lus depuis le précédent Roch Hachana. Encore une fois, ce sont des millions. Et ici, après tout ce bavardage, et parfois aussi après toute cette vanité, nous commençons une nouvelle année – en silence.

Une pomme trempée dans le miel est une belle coutume, mais la mitzvah de Rosh Hashanah est d’entendre le Shofar. Dans la Torah, ce jour n’est même pas appelé Rosh Hashanah, mais « Yom Terua », à cause de la sonnerie du Shofar. D’autres nations peuvent parfois célébrer une nouvelle année avec de grandes fêtes dans les rues, mais on nous demande de nous comporter différemment : rassemblez-vous à l’intérieur, faites silence – et écoutez simplement.

En bénissant cette mitsva, on dit ceci : « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d’entendre le son du shofar. Pas sonner le shofar, mais entendre le shofar. Ferme ta bouche et ouvre ton cœur.

Le shofar n’est ni chic ni clinquant. Nos commentateurs expliquent qu’il prononce la voix simple et pure de l’âme. Nous avons travaillé dur toute l’année, mais une fois par an, nous arrêtons de produire, de partager, d’enregistrer, d’écrire et de commenter. Lorsque vous faites taire toute l’agitation autour de vous, vous entendez une voix intérieure et plus douce. Le shofar nous rappelle des vérités fondamentales, nous réinitialise, nous ramène à la maison. Bonne année.