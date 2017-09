Que devient Michael Golan, ex-numéro un du Top 100 de The Marker (Israël) ?

Tel-Aviv (Yoav Dan). Lors de la venue très récente du Ministre Français Bruno Lemaire en Israël, IsraelValley a eu l’occasion de rencontrer lors d’une réception au Dan Hotel le très sympathique franco-israélien Michael Golan qui a révolutionné l’industrie des télécoms israélienne. Il est aussi le Français le plus connu en Israël . Ses campagnes de pubs sont connues. Son visage a été affiché sur des grandes affiches dans tout le pays.

Golan Telecom a été vendu début 2017 à Electra Consumer Products qui fait partie de Elco Holdings Ltd, l’un des plus grands groupes industriels israéliens. Elco dispose de plusieurs centres de production en Israël, en Italie, en France et en Chine, où elle produit des appareils électroménagers, des appareils de climatisation et des équipements électromécanique…

A notre question : vous avez vendu Golan Telecom au Groupe Electra, comptez -vous à présent poursuivre votre carrière en Israël ? La réponse est un « oui » franc et massif. D’après nos informations Michael Golan fait partie d’un groupe d’investisseurs actifs en Israël. De nombreux banquiers le courtisent pour créer avec lui un fonds de Venture Capital.