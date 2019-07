Quatrième récidive de son cancer: Une lettre à propos du jeune Yossef

Les proches du jeune Yossef nous font parvenir cette vidéo de lui sur son lit d’hôpital. Ils réclament les prières du peuple d’Israël. Voici leur lettre. (Vidéo ci-dessous)

Quatrième récidive. Chers amis de Coolamnews, nous avons lu votre annonce où vous demandez à vos lecteurs de vous faire parvenir de belles histoires sur Israël. Bravo pour cette initiative.

Nous sommes désolés mais pour nous, c’est de nouveau l’attente. Notre Yossef est de nouveau sur un lit d’hôpital. C’est la quatrième fois que son cancer récidive. L’équipe qui l’entoure est formidable. Il n’en demeure pas moins que Yossef passe de longues et pénibles journées à suivre ses traitements. C’est dur pour un adulte, ça l’est encore plus pour un enfant.

Si vous avez la gentillesse de publier notre lettre, nous aimerions dire à tous ceux qui la liront de prier pour le rétablissement de Yossef (YOSSEF MORDEHAÏ BEN TEHILA SIMHA) et de lui envoyer des messages d’espoirs. Nous les lui lirons un à un. Soyez assurés que rien ne lui fera plus plaisir. Merci à vous et merci à tous ceux qui répondrons à cet appel.

