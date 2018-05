Quatrième Nuit de la philosophie à Tel Aviv

Pour la quatrième année consécutive, l’Institut français d’Israël et le Goethe Institut proposent une Nuit de la philosophie à Tel Aviv, un parcours philosophique, festif et gratuit situé dans différents lieux autour du boulevard Rothschild et composé de discussions, conférences, panels et lectures pour aborder tout au long de la nuit les questionnements et enjeux de notre temps. L’événement ouvrira la Saison France Israël 2018 et se prolongera les 3 et 4 juin par un colloque sur « Mai 68, cinquante ans après : les héritages de la contestation ».Lire la suite sur tel-avivre.com