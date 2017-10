Quatre espèces en main, Jared Kushner et sa famille se dirigent vers la synagogue pour Souccot

La fille et le gendre du président américain Donald Trump ont pris une pause nécessaire pour passer du temps avec leurs enfants pendant les vacances de Succot, a rapporté le Daily Mail.

.

Jared Kushner et Ivanka Trump se sont dirigés avec leurs trois enfants vers la synagogue Loubavitch près de leur domicile de Washington DC jeudi, le premier jour de Succot. Jared portait les quatre espèces (la branche de palmier, le myrte, le saule ainsi que l’étrog) indispensables à la fête de Succot, que l’on rassemble dans ses mains et que l’on agite dans les quatre directions de l’espace pour symboliser l’unité du monde, de tous les êtres et de tous les peuples.