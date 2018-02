”Je pensais avoir 6 ou 7 enfants, avec au moins 3 ans d’écart entre chacun”! Shoulamit Atlani s’est mariée à 18 ans, un an après avoir fait son alya. Elle et son mari avaient bien en tête de fonder une famille nombreuse et ils ont réussi, grâce à D’ieu, au-delà de leurs espérances. Ils sont […] Lire la suite sur lphinfo.com