Quand une association antisémite turque a pignon sur rue à Jérusalem!!

Incroyable mais vrai, une association turque virulemment antisémite, du nom de Mirasimiz (« Notre héritage » en turc), a pignon sur rue à Jérusalem sans que les autorités ne réagissent. Cette ONG qui agit sous couvert de « préservation du patrimoine ottoman à Jérusalem et ses environs » agit en fait pour étendre l'influence turque dans la capitale israélienne et la popularité turque auprès des populations arabes. Et pour cela, elle propage un antisémitisme des plus vils, notamment au moyen de caricatures et films qui n'ont rien à envier au Der Stürmer nazi.