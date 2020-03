Quand Michel Drucker s’entrainait au Krav Maga avec Muriel Robin

Au fait, d’où vient le Krav-Maga ? Les véritables origines du Krav-Maga ne sont pas israéliennes mais hongroises ou slovaques ! Quant à Muriel Robin, elle, racontait en 2007 volontiers son apprentissage du Krav-Maga chez Michel Drucker.

En France, l’armée française utilise le krav-maga, ainsi que les groupes d’élite de la gendarmerie (GIGN et PI2G) et de la police nationale (RAID/GIPN).

Fondé par Moni Aïzik, le Commando Krav Maga est une version modernisée du Krav Maga. Ancien membre d’un Commando d’infiltration des forces spéciales Israéliennes, sept fois champion d’Israel de Judo et Ju-Jitsu et formateur d’athlètes de haut niveau, Moni Aïzik a su tirer de son expérience de compétiteur le savoir qu’il a synthétisé au cœur d’une méthode de “Reality based Fighting System” fondée en 1973 et qu’il appellera : Commando Krav Maga.

Le CKM permet de se défendre face à n’importe quel type d’assaillant y compris si ce dernier est armé d’un bâton, d’un couteau, d’un tesson de bouteille, d’une batte de baseball, ou même d’une arme à feu, explique-t-il avec complaisance.

Ce que confirmait la truculente comédienne Muriel Robin, qui a participé à plusieurs vidéos et également tourné dans une publicité pour la promotion du DVD de sa compagne, Anne le Nen, spécialisée et haut gradée en la matière…