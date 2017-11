Le centenaire de la Déclaration Balfour a donné lieu à de nombreuses manifestations de célébration – dont la plus impressionnante en Grande-Bretagne – mais aussi de protestation. Que les Arabes palestiniens et leurs partisans considèrent la Déclaration Balfour comme un texte « nul et non avenu » n’est guère étonnant. Ce document les embarrasse car il ne […] Lire la suite sur lphinfo.com