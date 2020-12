Quand Lech Walesa écrivait sur Facebook: « Je regrette de ne pas avoir été juif »

L’ancien président polonais Lech Walesa a écrit en 2016 sur sa page Facebook qu’il regrettait de ne pas être juif et qu’il n’y ait aucun membre juif dans sa famille. Il a également posté un peu plus tard que s’il avait été plus jeune, il aurait « réparé cette erreur. »

Lech Walesa est connu en Pologne pour son activité sur Internet, où il tient un blog et où il publie son propre contenu sur ses comptes sociaux. C’est d’ailleurs quelque chose pour laquelle il a été vivement critiqué après avoir partagé des photos de vacances et quelques autres messages personnels. C’est seulement, il y a quelques mois qu’il a commencé à ouvrir une page Facebook.

Les journalistes se sont souvent posé la question de savoir si l’ancien chef de Solidarnosc était antisémite. Un commentaire laissé sur sa page en 2016 apporte une réponse claire à cette question.

Un internaute lui a demandé s’il était juif, en expliquant qu’il avait étudié que le vrai nom de Walesa était Lejb Kohne. Walesa a donc affirmé qu’il n’était pas juif. « Dans ma famille, il n’y a pas de sang juif et cela je l’accepte avec regret,» écrivait-il. «Si j’étais célibataire et plus jeune, je voudrais corriger cette erreur historique, », poursuivait-il avec un humour un peu déplacé.

Lech Walesa pas circoncis non plus

Il a également assuré à ceux qui lisaient son message qu’il n’était pas circoncis, ce qui « pouvait être vérifié. » «J’aurais voulu faire partie du peuple élu, mais je ne le suis pas », a déclaré l’ex-président. Dans les commentaires laissés en réponse à son post, certains ont déclaré que Walesa n’avait pas besoin de clarifier son statut religieux. Un autre a également écrit que «si nous descendions tous d’Adam et Eve, alors nous sommes tous des Juifs. » Il y avait aussi un commentaire qui a critiqué Walesa en disant que s’il voulait appartenir au peuple élu, il n’était donc pas fier d’être polonais. Un autre commentaire a répondu: « Allez en Israël. »

Lorsque Walesa avait participé aux élections présidentielles de 1990, il avait sous-entendu que son adversaire Tadeusz Mazowiecki, était juif. Cela avait été fait dans le but de le discréditer aux yeux des électeurs. Mazowiecki avait dû présenter un certificat de baptême d’un évêque pour montrer que toute sa famille avait été catholique depuis le XVe siècle. Néanmoins, lors de l’élection, certaines des affiches de Mazowiecki avaient été vandalisées avec des étoiles de David et les gens rassemblés lors de rassemblements électoraux avaient crié « Walesa président! A bas les Juifs et Mazowiecki! »