L’affaire Macron- Benalla est un scandale d’État ponctuel qui risque d’être réglé par le pouvoir le plus puissant de France. Plus puissant que la force de frappe de la bombe nucléaire ou que la force d’inertie des conservatismes syndicaux : j’ai nommé le mois d’aout, car rien n’est plus fort que lui pour engendrer l’oubli. […] Lire la suite sur lphinfo.com