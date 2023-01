Quand le Rav Yossef Haim Sitruk est arrivé en short à la synagogue !

En short à la synagogue…

Le rav Yossef Haim Sitruk nous manque beaucoup, mais il nous laisse encore plein de trésors que nous dévoile chaque semaine son fils Rav Yaakov Sitruk sur israeltorah.com . Une musique, quelques images, le récit et le message passe transmis par son fils… et parfois avec beaucoup d’emotion… Non, il nous a pas vraiment quitté !