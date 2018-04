Israël s’apprête à fêter ses soixante-dix ans plus fort et plus prospère que jamais. Une réussite acquise au prix du sacrifice de ses fils et de ses filles tombés au champ d’honneur pour assurer sa survie. Pourtant ses ennemis ne désarment pas et la paix se fait attendre. A qui la faute ? Lire la suite sur jforum.fr