Quand Lady Gaga a lancé un créateur de chaussures israélien

Lorsque Kobi Levi reçu il y a 10 ans, un émail de Lady Gaga, il a d’abord pensé que c’était un canular. Pourquoi l’une des plus grandes stars du monde tendrait la main à un créateur de chaussures israélien presque anonyme?

Lady Gaga a trouvé chaussure à son pied! En 2010, Kobi Levi venait à peine de vendre sa première paire de chaussures, lorsque l’agent de Lady Gaga lui a demandé de créer des bottes sur mesure pour la chanteuse pour son clip « Born This Way ». « C’était un e-mail très simple, et, évidemment, je pensais qu’il était trop beau pour être vrai », raconte Kobi, designer en chaussures de 40 ans.

« Dans mon esprit, je pensais aussi que je devais avoir un agent pour communiquer avec l’équipe de Gaga, donc j’ai demandé à mon ami de s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une farce. » Jusque là, Levi n’était pas le maestro de la chaussure si bien connu aujourd’hui. Il ne s’agissait que d’un hobby, celui de créer des chaussures fantasques qu’il stockait dans des boîtes qu’il gardait à la maison. « Je les ai juste montré à mes amis et à ma famille, puis je les mettais dans une boîte et ça y est, » dit-il. « En 2010, j’ai pris des photos de toutes les chaussures que je faisais, et je les ai affiché sur une page de blog. Et cela a démarré, comme si les chaussures avaient leur propre vie ».

Ces chaussures sont des sculptures habillables!

Avec le succès grandissant de son blog, Kobi Levi, qui est diplômé de la prestigieuse École des Beaux-Arts de Betzalel à Jérusalem, a décidé qu’il était temps d’ouvrir un studio à Tel Aviv. Et en 2011, il a commencé à vendre ses chaussures au public. Les créations de Levi ne sont pas simplement des chaussures que l’on porte pour plus de confort – ils sont des réflexions, des inspirations de la vie quotidienne.

Parmi ses récentes créations, il existe toute une ligne sur le thème de l’été comme sa fameuse chaussure avec un talon compensé en forme de pastèque. Il y a d’autre modèle unique de chaussures pour femmes comme celles qui ressemblent à des flamants roses, à un chien et même à un requin. Dans le passé, Levi a déjà rendu hommage aux fans de Disney, en concevant une collection de chaussures comprenant tous les personnages de cette société de divertissement. Un de ces modèles les plus spectaculaires est une chaussure avec un talon aiguille faite de fausse gomme à mâcher, créant l’illusion que la femme qui la porte a tout simplement marché sur un morceau rose de bubble gum!

Le designer qui combine art et commerce!

Les créations de Levi lui ont valu des éloges de toutes les publications de mode au monde, comme Marie Claire, Elle, Glamour et le magazine Runway. CNN a même fait référence aux design de Levi comme des « sculptures habillables. » Il est réputé comme un designer de talent et apparaît fréquemment à la télévision aux États-Unis. Il a réussi un pari en fusionnant art et commerce de la mode, c’est un exploit complexe pour beaucoup de créateurs de mode, mais le secret de Kobi Levi est de se concentrer sur la création finale d’un produit qui est tout aussi artistique que portable, mais surtout captivant pour l’œil humain.

« C’est difficile, car cela doit ressembler à une sculpture, être audacieux et toujours être aussi confortable qu’une chaussure, » dit-il. « Je dois créer des sculptures complètement habillable, même si elles ont des talons hauts. Je veux que le fantasme se combine au regard et à l’élégance! C’est la combinaison des plaisirs ensemble. « Les Chaussures Levi, qui sont au prix de 800 $ à 3000 $, sont entièrement cousu à la main et exigent un travail d’artisanat de valeur et très complexe de plusieurs semaines. Et tandis que les prix pour les créations de Levi sont élevées , le concepteur a des plans pour révéler une ligne de mode plus abordable dans un proche avenir.