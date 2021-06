Quand Joe Biden expliquait aux Juifs sa position à propos d’Israël

Joe Biden, alors candidats démocrate à la présidentielle américaine, avait publié un article sur le site juif de la JTA . Il y exposait ses plans concrets afin de solutionner le conflit israélo-arabe.

Il n’était pas encore président mais Joe Biden indiquait d’emblée qu' »une solution à deux États est le seul moyen d’assurer la sécurité à long terme pour Israël, tout en maintenant son identité en tant qu’État juif et démocratique. C’est aussi le seul moyen de garantir la dignité des Palestiniens et leur intérêt légitime à l’autodétermination nationale. C’est une condition nécessaire pour exploiter l’ouverture existante à la coopération entre Israël et ses voisins arabes. »

L’ancien vice-président déclarait que les dirigeants israéliens et palestiniens ne sont pas prêts à prendre les risques politiques nécessaires dans le but de faire progresser des négociations directes. « Ce défi a été rendu encore plus difficile par la politique unilatérale de Trump et ses mesures pour couper l’aide aux Palestiniens. Trump se garde bien d’évoquer sans équivoque l’importance de la solution à deux Etats. »

Biden promettait alors: « Je rétablirai notre crédibilité auprès des deux parties au conflit. Les États-Unis doivent maintenir un engagement sans compromis envers la sécurité d’Israël, à l’image du soutien sans précédent fourni par l’administration Obama-Biden. Il est également nécessaire de renouveler l’aide à l’Autorité palestinienne à l’appui de la coopération israélo-palestinienne en matière de sécurité, des programmes pour établir des contacts entre les peuples des deux peuples, du développement économique, de l’aide humanitaire et des services de santé au peuple palestinien. »

Et Joe Biden fut élu

« Si je suis élu président », poursuivait Biden, « les deux parties devront prendre des mesures pour favoriser une solution à deux États. Les dirigeants palestiniens doivent mettre fin à l’incitation à la haine et à la glorification de la violence. Ils doivent parler honnêtement avec leur peuple de la légitimité d’Israël et de son existence en tant qu’État juif dans la patrie historique du peuple juif ».

« Les dirigeants israéliens doivent mettre fin à l’expansion des colonies de Cisjordanie et cesser d’évoquer l’annexion qui rendrait impossible la solution des deux États. Ils doivent reconnaître la légitimité des aspirations du peuple palestinien à un État ».

« Les deux parties doivent œuvrer pour fournir une plus grande assistance au peuple de Gaza, et en même temps travailler pour affaiblir et finalement remplacer le Hamas. Et les pays arabes doivent prendre davantage de mesures pour normaliser leurs relation avec Israël et accroître le soutien financier et diplomatique à la mise en place des institutions palestiniennes », a ajouté Joe Biden.

Pour l’heure, le conflit israélo-palestinien ne semble pas vraiment être une priorité pour le nouveau locataire de la Maison Blanche.