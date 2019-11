Quand J-Street invite des terroristes à sa conférence nationale…

La conférence nationale du lobby juif américain de gauche J-Street s’est tenue du 26 au 29 octobre dernier à Washington. Parmi les invités d’honneur, des candidats aux primaires démocrates comme Elizabeth Warren et Bernie Sanders mais aussi des représentants de l’Autorité Palestinienne et de l’OLP, notamment le virulent anti-israélien Saeb Erekat qui a pris la parole et a été très applaudi à de nombreuses reprises Lire la suite sur lphinfo.com