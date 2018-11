Le monde continue de devenir fou de tout ce que fait l’Israelienne Gal Gadot et tant mieux. Ainsi, après avoir participé à la nouvelle vidéo d’Adam Levine (Maroon 5), participé au Saturday Night Live, joué Wonder Woman ou encore avoir son personnage dans les Simpsons, Gal Gadot a posté une vidéo de son entrainement de boxe de vendredi. Résultat, plus de 1.000.000 de vues depuis vendredi !……..Vidéo……..la suite sur koide9enisrael