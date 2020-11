Quand Erdogan appelait au meurtre des Juifs

Le président turc est coutumier des déclarations incendiaires contre Israël. Petit retour en arrière. Nous sommes en décembre 2017 le président Recep Tayyip Erdogan en plein délire, dépassait (déjà) les bornes.

Décembre 2017, le président turc poussait le bouchon toujours plus loin au cours d’une réunion de son parti, l’AKP. Ironie du sort, des centaines de ses partisans étaient réunis ce soir-là pour célébrer la Journée internationale des droits de l’homme (sic). Le leader turc cette fois, citait un passage des Hadiths consacré à Mahomet et citant les Juifs.

« Ceux qui pensent posséder aujourd’hui Jérusalem, ne trouveront demain pas d’arbre derrière lequel se cacher », a déclaré le président turc.

L’allusion directe d’Erdogan au meurtre de Juifs

Cette citation se rapporte à la fin du monde et à la résurrection des morts dans la tradition islamique. Selon la prophétie, cette résurrection ne pourra se produire sans un combat acharné contre les Juifs. Ces derniers se cacheront derrière les pierres et les arbres. Et les arbres et les pierres s’écrieront : «Ô musulman. Ô serviteur d’Allah, un Juif se cache derrière nous. Viens et tue-le ».

Ce passage est en général connu des fidèles musulmans. Erdogan peut se permettre de le citer dans sa version courte. La presse étrangère n’y comprenant pas grand-chose. En revanche, le croyant musulman saisit immédiatement le message.

Erdogan en Zorro du monde arabe sunnite

La rhétorique de Recep Tayyip Erdogan se fait de plus en plus extrême à l’égard d’Israël (et donc des Juifs) ces derniers temps. Le président turc exploite le vide laissé par certains dirigeants musulmans alliés des Etats-Unis, après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël.

Pour Erdogan, l’occasion est trop belle. Toujours en quête de leadership du monde musulman sunnite, il s’engouffre dans la faille. Si l’Arabie saoudite, l’Egypte, la Jordanie et les émirats du Golfe ne peuvent ouvrir un front contre Washington, lui le fera. Persuadé qu’en vociférant contre Israël, il recueillera l’adhésion de tous les musulmans de la planète. Lui, Erdogan, le héros du monde arabe ose défier Trump. Quitte au passage, à rappeler le sort réservé aux Juifs, par le Hadith cité plus haut.