Il nous arrive de suivre la presse arabe, et de constater que la perception d’Israël à beaucoup évoluée dans certains pays arabes. La parole s’est libérée dans certains pays, comme au Maroc, et on voie l’existence d’une parole plus lucide qui rejette la propagande propalestinienne alimentée par l’Iran.Lire la suite sur jforum.fr