Quand commence la vie ? Par Sivan Rahav Meir

Dans la section de la Torah que nous avons lue ce Shabbat, Abraham et Sarah décèdent après une vie pleine d’activité et d’action. Le rabbin Yoël Spitz s’est souvenu cette semaine de ce qu’il a entendu lorsqu’il était en classe de première du rabbin Adin Steinsaltz, à propos de l’utilisation du temps dans la vie :

« L’un des étudiants a demandé un jour au rabbin comment le lycée est censé nous préparer à la vie. Lorsqu’il a prononcé les mots ‘nous préparer à la vie’, une étincelle a jailli dans les yeux du rabbin et il a dit :

Écoute, ta question est basée sur l’idée courante que l’école nous prépare à la vie. Et je veux te demander : quand exactement commencera la ‘vie’ pour laquelle tu dois te préparer ? Les étudiants ont répondu que peut-être après le lycée, ou quand nous nous marierons, ou lorsque nous irons travailler. Le rabbin a écouté et nous a dit : Si vous vous asseyez et attendez que la vie commence, vous ne ferez jamais l’expérience de la vie. À chaque étape, vous constaterez que vous voulez juste terminer cette étape et seulement ensuite commencer la ‘vie’. Très vite vous vous retrouverez avec des enfants, en essayant de les préparer à leur ‘vie’, et à soixante ans vous vous languirez l’époque ou vous aviez trente ans et la ‘vie’ que vous aviez alors.

Il est important de comprendre et d’intérioriser l’idée qu’il n’y a pas de sens à attendre que la vie commence. La vie c’est maintenant. Tout ce qui nous arrive – c’est la vie. « Une personne doit vivre à chaque instant comme si ce moment, qu’il soit difficile, qu’il soit beau ou qu’il soit un peu insignifiant – c’est la vie. »

Et Rabbi Yoël de conclure et d’écrire : « Ce jour-là, comme si un voile au travers duquel j’avais l’habitude de voir le monde a disparu. J’ai quitté la classe et je me suis dit : Wow, c’est la vie ! Et de ce moment-là, j’ai compris – je dois décider de ce que j’en fais. Pas plus tard, pas demain, mais tout de suite.