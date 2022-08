Quand Aymeric Caron et Yann Moix se clashaient sur Israël

Yann Moix n’a pas manqué de relever les incohérences relatives à Israël, présentes dans le livre d’Aymeric Caron (Vidéo ci-dessous).

Aymeric Caron est aujourd’hui député insoumis. Il était invité le 18 novembre 2017 dans l’émission où il a passé trois ans en tant que chroniqueur. Caron était venu présenter son livre, Utopia XXI. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Yann Moix n’a pas vraiment apprécié le livre de celui qui n’a jamais perdu une occasion de « dézinguer » Israël.

Discussion tendue entre les deux hommes. Précisément sur un sujet qui les oppose: la création de l’Etat d’Israël. « Je voudrais expliquer aux gens comment vous parvenez – et je vous en veux beaucoup pour ça – à dire des choses fausses, mais qui vous font porter une responsabilité énorme », a chargé Yann Moix. En cause selon lui, « des petites approximations accumulées », concernant notamment le conflit israélo-palestinien, qui font d’Aymeric Caron quelqu’un de « malhonnête » et de « dangereux », estime-t-il.