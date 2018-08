Quads et véhicules à moteur sur les plages d’Israël, véritable calamité.

QUADS ET ENGINS À MOTEUR

Les véhicules à moteur qui circulent sur les plages d’Israël sont une véritable calamité pour les baigneurs et les promeneurs. Certes, la circulation des quads et autres véhicules à moteur (ici, on dira « tractoron » ou petit tracteur) est strictement interdite sur les plages ; mais les conducteurs israéliens ne sont pas très respectueux de la règlementation. Régulièrement, des promeneurs se font faucher sur les plages par des chauffeurs indélicats.Lire la suite sur israelvalley.com