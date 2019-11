J’ai un âge et j’ai eu une carrière qui m’ont permis de connaître l’état de la planète quelques années après 1940. L’Union Jack britannique et les trois couleurs françaises flottaient partout. On pouvait aller de Paris à Hong Kong par voie terrestre en toute sécurité……Détails……. Lire la suite sur koide9enisrael