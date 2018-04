« Punition divine » : séismes et tempête de sable en Iran

Au moment où Téhéran menaçait Israël de représailles après les raids de l’Etat Juif sur des cibles iraniennes en Syrie, une série de catastrophes naturelles a frappé l’Iran. Tremblements de terre et tempêtes de sable. Quand les éléments se déchaînent.

C’est à une vitesse de plus de 100 km/h que d’énormes nuages de sables ont enveloppés la ville de Yazd située au centre de l’Iran. Selon les médias locaux, la tempête de sable a fait une dizaine de blessés dans les rues de la ville, bâtie en plein désert.

En Iran, les tempêtes de sable et de poussière sont un problème persistant. Le phénomène ne cesse de s’aggraver. En cause, le changement climatique et la mauvaise gestion des ressources d’eau. L’absence de mesures a transformé des régions entières depuis un demi-siècle.

Au sein de l’opposition iranienne en exil, on a pas hésité à accusé le régime en place. « Rien n’est fait pour l’environnement en Iran. Ces tempêtes, on peut en limiter la puissance et la nuisibilité par des mesures simples. Mais les finances de l’Iran sont investies en vain en Syrie. Considérez ce qui arrive comme une punition divine », a estimé Mehri Fegadi, une fervente militante iranienne réfugiée aux Etats-Unis depuis près de 20 ans.

Séismes en série

Mais les tempêtes de sables n’arrivent pas seules. Des tremblements de terre à répétition secouent l’Iran.

Un fort séisme de magnitude 5,9 a frappé jeudi la région de Bouchehr, dans le sud de l’Iran. Il n’y a pas eu de victime. La centrale nucléaire située à proximité de cette ville n’aurait pas été touché. Selon le centre sismologique iranien de l’Université de Téhéran, l’épicentre du séisme, ressenti à 11h04, se trouve dans la région peu habitée de Kaki, à environ 80 kilomètres de la centrale nucléaire de 1.000 mégawatts, la seule que l’Iran possède actuellement.

Un net regain d’activité sismique a été observé depuis début novembre 2017. Plusieurs tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 5 ont frappé l’Iran.

Au début du mois d’avril, au moins 20 personnes ont été blessées dans un séisme de magnitude 5,3 qui a frappé la province iranienne de Kermanshah à la frontière avec l’Irak.

Le 20 décembre, une femme et une fillette sont mortes dans un mouvement de panique provoqué par un séisme de magnitude 5,2 ressenti à Téhéran, mégalopole de 8,5 millions d’habitants. Le tremblement de terre n’avait fait aucun dégât important.

Le 12 novembre dernier, un séisme de magnitude 7,3 a fait 620 morts et plus de 12.000 blessés dans la province de Kermanshah (ouest), ainsi que huit morts en Irak.