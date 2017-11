Providence divine ? Brit Mila et Hazkara le même jour

La famille Ben Sira n’a pu s’empêcher de voir à l’oeuvre la Providence divine alors qu’elle s’apprêtait à célébrer le jour anniversaire de la mort de leur fils Oded, tombé lors de l’opération Tzuk Eitan il y a trois ans, tout juste après la circoncision d’un nouveau petit-fils.

C’est la sœur jumelle de Oded qui a donné naissance à un petit garçon. Pile 8 jours avant la hazkara de son frère. Pour le père de Oded, « C’est vraiment l’action de la Providence divine et c’est aussi un message envoyé par notre fils décédé », alors qu’il évoque également ses sentiments mêlés de joie et de retenue pour la naissance de cet enfant.

La mère de Oded, Miri Ben Sira, a déclaré : « C’est une grande joie mêlée à une grande tristesse comme toutes les joies que nous avons vécues depuis le départ de Oded. Mon coeur est attentif et espère que la naissance du fils de Moria et Chen sera source de joie pour sa mère qui ne se sentait plus tout à fait entière depuis trois ans. »

Il n’y a pas d’endroit où tu n’es pas avec moi, en moi, dans mon âme

« Nous sommes reconnaissants envers D-ieu pour sa miséricorde. Monter les escaliers de sa chambre et se retenir au dernier moment. Quelque chose dans le cœur ne le permet pas, quelque chose qui veut me protéger pour ne pas que cela fasse mal. La chambre que j’avais rangé une douzaine de fois avant son retour de l’armée est aujourd’hui toujours la même, seule et sans valeur.

Finir la prière du vendredi soir et chercher son visage parmi ses amis, ses cheveux noirs mouillés et ses beaux yeux souriants. Écoutez la radio et le son du piano de Yonatan Razel sur « Ben hatslilim », verser une larme sur Ishaï Ribo, Ehud et Evyatar Banai… Et là-Haut parmi les anges, tu joues, ta mélodie éclate dans les Cieux et annonce la rédemption. Il n’y a pas d’endroit où tu n’es pas avec moi, en moi, dans mon âme chaque minute, mon cher fils bien-aimé. »