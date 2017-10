Les propriétaires d’un restaurant: « Juif, entrez dans un four et mourrez! »

Le restaurant Hey Joe’s dans la ville de Damas (Etats-Unis), dans les Appalaches du sud-ouest de la Virginie, a fermé ses portes après que les propriétaires aient été filmés alors qu’ils criaient des slogans antisémites envers un homme dans la rue.

Les deux hommes qui dirigent un restaurant se sont mis à crier à leur victime : « Entrez dans un four juif et mourez comme tous les autres juifs! »

Immédiatement après que les remarques antisémites aient été émises, on a pu voir le propriétaire, celui portant une chemise à rayures sur la vidéo transmise à la police (photo du haut), offensant la personne photographiée et tentant de frapper la caméra. Les deux se retournent ensuite et continuent à proférer des insultes antisémites tout en menaçant et en portant atteint au photographe.

Arrêtés et incarcérés

Selon un communiqué de la police de Damas, les deux hommes, Joseph E. Killian et Henry Oscar Killian II, ont été arrêtés et sont incarcérés dans la prison régionale d’Abingdon sans caution de libération. Ils seront traduits devant un juge le 6 décembre prochain.

Le maire de Damascus, Jack McCrady, a publié une déclaration sur sa page Facebook personnelle. « Je suis indigné par ce comportement qui ne reflète en rien atmosphère de notre ville et de ses habitants ».

La vidéo postée sur facebook a été vue 300 000 fois puis elle a été supprimé par le réseau social. Elle est, en revanche, toujours visible sur le site du journal local « Bristol Herald Courier » qui relate l’affaire.

Ironie de cette scène de racisme ordinaire, il semblerait que la personne insultée, Craig Johnston, ne soit pas juive.

SOURCE Herald Courier et CFCA