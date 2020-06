Propos scandaleux de la députée travailliste Meirav Michaeli

La députée travailliste Meirav Michaeli, féministe radicale, a tenu des propos offensants et scandaleux contre les couples qui respectent les lois de pureté familiale: « En Israël, il y a encore des maris qui décident que leur épouse sont impures durant la période de leurs règles et les mettent à l’écart. Ce sont eux qui décident pour elles comment, où et quand elles seront pures et ce qu’elles feront de leur corps ». Ces propos aussi insultants que stupides ont entraîné de nombreuses réactions, certaines l’accusant de justement mépriser les femmes en leur ôtant toute capacité de réflexion et de choix!Lire la suite sur lphinfo.com