Dans le cadre de sa campagne politique, Benny Gantz a tenu des propos qui pourraient avoir de fâcheuses conséquences sur la plan international pour Israël. Dans une interview accordée au Jerusalem Post, il a été invité à réagir à l’honneur et aux relations chaleureuses exprimés, notamment ces derniers temps, envers le Premier ministre Netanyahou, par les deux plus grands leaders du monde, Donald Trump et Vladimir Poutine.Lire la suite sur lphinfo.com