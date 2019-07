Propos inquiétants de Joe Biden

L’ancien vice-président américain Joe Biden, candidat aux primaires démocrates pour l’élection de 2020 a tenu des propos qui montrent une fois de plus l’éloignement progressif du Parti démocrate d’Israël. Lors d’un colloque sur la politique étrangère américaine à l’Université de New York, il a parlé de l’importance des relations entre les Etats-Unis et Israël en disant: « Il est important de préserver l’engagement des Etats-Unis envers la sécurité d’Israël, et peu importe si on est d’accord ou pas avec celui qui dirige ce pays ». Des réserves que l’on n’avait plus l’habitude d’entendre depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et de son administration.Lire la suite sur lphinfo.com