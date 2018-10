Propagande Anti-israélienne ce soir sur France 2 en Prime-Time

“Gaza, une jeunesse estropiée”. C’est le titre d’un des dossiers de l’émission « Envoyé Spécial » sur France 2 diffusé ce soir en prime-time. Élise Lucet donne le ton dans la bande-annonce de l’émission sans cacher le parti pris anti-israélien du reportage,,,

“Ils étaient jeunes et pleins d’espoirs, avant de perdre leurs jambes sous les tirs des soldats israéliens”, ce sont les premiers mots de la journaliste Lucet, la nouvelle vedette star française de l’investigation, qu’elle prononce dans la bande annonce de l’émission qui sera diffusée ce soir sur France 2 et qui a dors et déjà soulevé émotion et indignation de la part de nombreux internautes sur les réseaux sociaux depuis mardi soir. « Je me suis mis à crier: ma jambe ma jambe…..et c’est là, que j’ai réalisé que mes rêves se brisaient« , raconte un palestinien sur la bande annonce. “À Gaza, chaque vendredi les manifestations se terminent dans le sang, laissant toute une jeunesse estropiée”, ajoute Élise Lucet.Lire la suite sur tel-avivre.com