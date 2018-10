La chaîne publique française France2 a diffusé le 11 octobre 2018 un documentaire relatif au conflit entre l’Etat d’Israël et la milice djihadiste Hamas de Gaza, armée et financée par la république islamique d’Iran. Ce documentaire assume la position du Hamas et ignore celle d’Israël. Il ne correspond pas aux critères d’objectivité revendiqués par la […]Lire la suite sur lphinfo.com