Promenade dans le Saint-Pétersbourg juif

L’histoire des Juifs à Saint-Pétersbourg a toujours été complexe et elle n’est toujours étudiée de façon satisfaisante. Aujourd’hui, bien qu’il n’existe pas de données officielles, la population juive de la ville est estimée entre 80 000 et 200 000 personnes et il est même possible d’y voir des personnes portant une kippa. De nos jours, cette communauté s’épanouit et redécouvre activement le patrimoine juif. Russia Beyond a listé des sites liés au judaïsme les plus intéressants de la ville…….Détails……..