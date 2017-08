Le Prof. Louis-René Beres, professeur émérite en Sciences politiques et Droit international à l’Université de Purdue (Indiana) a écrit un article retentissant qui a paru sur le site Begin-Sadate Center for Strategic Studies. Evoquant l’éventualité de la future création d’un Etat ‘palestinien’, ce spécialiste du terrorisme et des questions nucléaires affirme qu’un tel scénario constituerait une […]