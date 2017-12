Produire ses propres fruits et légumes ou comment avoir la main verte à Tel Aviv

L’association pour l’agriculture urbaine, a ouvert ce dimanche une petite serre agricole juste en face de la place du théâtre Habima. en collaboration avec la municipalité de Tel Aviv. L’objectif: apprendre à faire pousser des fruits et légumes comestibles chez soi afin de les consommer directement une fois arrivés à maturité…

.

Jusqu’à la fin du mois de mars, l’association proposera trois fois par semaine différents modules destinés à vous donner la main verte. De l’apprentissage théorique de la culture hydroponique jusqu’à la pratique tout est mis en œuvre pour pouvoir préparer son propre petit potager. Idéal pour tous ceux qui désirent manger Bio uniquement. Mais si la visite de la serre est gratuite, ces petits cours de botanique, eux, ne le sont pas, et chaque leçon vous coûtera entre 90 et 100 shekels.

Sur place, l’association vend également des graines pour plus de 50 fruits et légumes différents. D’autres points de ventes se développeront dans Tel-Aviv, nous vous les communiquerons.

.

L’agriculture urbaine est un domaine qui a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années et le gouvernement israélien tente d’encourager et de développer l’infrastructure alimentaire urbaine. Le principal objectif de cette démarche et de réduire le gaspillage et la crise alimentaire et d’apporter de la nourriture de qualité à la population. Lire la suite sur tel-avivre.com