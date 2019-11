Procureur de l’Etat: révélations stupéfiantes du journaliste Kalman Liebeskind

Combien de cris d’orfraie n’entend-t-on pas à longueur d’année de la part de la gauche à propos des « attaques » de la droite contre le système judiciaire et ses différentes institutions. La droite est caricaturée comme étant le fossoyeur de la démocratie ou de l’Etat de droit. Mais en grattant un peu le verni de ce pilier de la démocratie on se rend compte que tout n’est pas rose au pays de Dame Justice et que les soupçons de politisation, passe-droits abus d’autorité et autres disfonctionnements sont parfois fondés. C’est le cas du Procureur de l’Etat Shaï Nitzan, dont les relations avec la droite sont tumultueuses et qui est impliqué aujourd’hui dans une affaire qui n’est pas à son honneur. Lire la suite sur lphinfo.com