« C’était une exécution, précise, ciblée, sans hésitation » : Yacob Soussan, bénévole survivant de l’école Ozar Hatorah de Toulouse, où Mohamed Merah a tué un enseignant et trois enfants juifs, a raconté « l’horreur » devant la cour d’assises de Paris, où le frère du tueur comparaît pour « complicité ».

Après le récit qu’il a qualifié « d’insoutenable », Abdelkader Merah a pour la première fois exprimé des regrets sur les tueries commises par son frère : « J’éprouve un mélange de tristesse, de honte et de regrets », a-t-il dit à la cour, affirmant avoir évolué en prenant conscience de « la tristesse des familles des victimes ».

À la barre, Yacob Soussan, lunettes et barbe, costume sombre et kippa, a raconté avec une émotion contenue les assassinats dont il fut le témoin le 19 mars 2012 et qui, a-t-il dit, « sont encore ancrés en moi ». Lire la suite sur jssnews.com