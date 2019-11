Pro-Bibi où Anti-Bibi? Déluge de déclarations. Shas reste fidèle au 1er Ministre.

Le parti ultra-orthodoxe Shas s’est dit confiant que l’innocence du premier ministre sera prouvée devant les tribunaux. « Nous soutenons le Premier ministre, une personne qui a énormément contribué à la sécurité et au développement de l’État d’Israël », a déclaré Shas dans un communiqué. « M. Monsieur le Premier ministre, nous croyons et sommes convaincus que votre innocence sera prouvée et que justice sera rendue. Soyez fort et ne vous inquiétez pas. C’est un jour difficile pour l’Etat d’Israël. Nous prions pour qu’Israël sorte de cette crise difficile fort et unifié. »Lire la suite sur israelvalley.com