Prix Scopus pour Carlos Ghosn, PDG de l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi.

Carlos Ghosn, le P-DG de l’Alliance Renault-Nissan- Mitsubishi, a réçu le Prix Scopus. C’est la plus haute distinction décernée par les associations d’Amis de l’Université hébraïque de Jérusalem dans le monde. Rencontre avec sa déléguée générale pour la France.

Actualité Juive: Vous remettrez le Prix Scopus à Carlos Ghosn pendant votre gala qui célèbrera aussi les cents ans de l’Université. Pourquoi le choix s’est-il porté sur cette personnalité ?

Catherine Belais : Le Comité des Amis français de l’Université hébraïque de Jérusalem échange activement chaque année pour déterminer le récipiendaire du Prix Scopus le plus pertinent. Ce choix doit avoir du sens et il nous a semblé que cette année qui marque les cents ans de l’Université, plus exactement les cents ans de la pose des douze premières pierres de l’Université et que nous dédions à la recherche et à l’innovation technologiques, devait mettre à l’honneur une personnalité en phase avec cette révolution technologique et dont les valeurs correspondent à celles de l’Université.Lire la suite sur israelvalley.com