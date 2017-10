Prix Nobel d’économie pour Richard Thaler, collègue d’un Nobel israélien.

« Je vais dépenser mon argent aussi irrationnellement que possible »: c’est ainsi qu’a réagi avec humour Richard Thaler en recevant le Prix Nobel d’économie d’une valeur d’un million de dollars pour ses travaux sur l’irrationnel humain dans l’économie. En distinguant ce professeur d’économie de 72 ans, l’Académie de Stockholm a accordé ses lettres de noblesse à l’économie comportementale qu’elle avait déjà distinguée à plusieurs reprises ces dernières années.

« J’ai été réveillé à 04H00 du matin, je dormais profondément », lorsqu’il a reçu un coup de téléphone lui annonçant la prestigieuse récompense, a raconté Richard Thaler, lors d’une conférence de presse lundi à l’Université de Chicago où il enseigne. « Contrairement à Bob Dylan », qui avait reçu le prix Nobel de littérature l’année dernière, « j’ai l’intention d’aller à Stockholm », recevoir le prix, a plaisanté le lauréat, décontracté et jovial. Professeur à l’école de commerce Booths de cette université, M. Thaler est un pionnier et pilier de la discipline de l’économie comportementale qui associe les connaissances de la psychologie et du comportement humain à la science économique. Lire la suite sur israelvalley.com