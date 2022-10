Prix Nobel d’économie attribué à Ben (Shalom) Bernanke. Proche d’Israël, il parle l’hébreu.

ISRAELVALLEY. SPECIAL PRIX NOBEL 2022. De famille juive, Ben (Shalom) Bernanke parle l’hébreu (son grand père était cantor de synagogue). Sa thèse de Doctorat a été dirigée par Stanley Fischer, ex-Gouverneur de la Banque d’Israël. Elle est intitulée « Long-term commitments, dynamic optimization, and the business cycle » (en français Les engagements de long terme, l’optimisation dynamique et le cycle économique). Comme Prix Nobel, Bernanke succède au Canadien David Card, à l’Américano-Israélien Joshua Angrist et à l’Américano-Néerlandais Guido Imbens, trois spécialistes de l’économie expérimentale.Lire la suite sur israelvalley.com