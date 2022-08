Prix des produits en baisse avec l’arrivée de SPAR et Carrefour en Israël?

Carrefour et Spar ont annoncé leur arrivée sur le marché israélien provoquant des vagues d’espoir de baisses des prix au sein de la population. Demain, Casino et Intermarché pourraient leur emboiter le pas. Et si les gagnants n’étaient pas ceux que l’on croit ? Ces chaînes de supermarché vont-elles réellement faire baisser les prix en Israël? Le gouvernement est-il réellement en mesure de bloquer l’inflation galopante ou s’agit-il seulement d’annonce à visée électoraliste? Lire la suite sur israelvalley.com