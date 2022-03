Prince héritier saoudien : Israël pourrait devenir un « allié potentiel » si….

Israël n’a pas caché qu’il aimerait voir l’Arabie saoudite rejoindre les accords historiques d’Abraham, comme l’ont fait Bahreïn et les Émirats arabes unis. Mais les Saoudiens ont déclaré que la question n’était pas à l’ordre du jour pour le moment. Sauf si…

Le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman a déclaré qu’Israël pourrait devenir « un allié potentiel » si le conflit avec les Palestiniens était résolu. Une information rapportée jeudi l’agence de presse saoudienne (SPA).

« Nous considérons Israël comme un allié potentiel. Mais avant cela, il devrait résoudre ses problèmes avec les Palestiniens », a déclaré Salman.

Jérusalem et Riyad n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles. Les deux pays partagent cependant de nombreux intérêts régionaux, notamment en ce qui concerne leur ennemi commun, l’Iran.

Au fil des ans, il y a eu des rapports suggérant une vaste coopération diplomatique et de renseignement dans les coulisses entre le royaume du Golfe et l’État juif. Les responsables israéliens n’ont pas caché qu’Israël aimerait beaucoup voir l’Arabie saoudite rejoindre les accords historiques d’Abraham, comme l’ont fait Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Les Saoudiens, cependant, ont répété à plusieurs reprises qu’une telle démarche ne pourrait être poursuivie qu’après la fin du conflit israélo-palestinien.

Leprince héritier saoudien et l’Iran

Evoquant la question iranienne, Salman a déclaré dans des remarques à The Atlantic , rapportées par SPA, que la république islamique et l’Arabie saoudite « sont voisines. Voisines pour toujours. Nous ne pouvons pas nous débarrasser d’eux, et ils ne peuvent pas se débarrasser de nous. Il est donc préférable que nous nous entendions tous les deux et que nous cherchions des moyens de coexister.

« J’espère que nous pourrons atteindre une position qui est bonne pour les deux pays et qui créera un avenir meilleur pour ce pays et l’Iran », a-t-il déclaré.

Salman a également déclaré que le pays pourrait réduire ses investissements aux États-Unis. « De la même manière que nous avons la possibilité de booster nos intérêts, nous avons la possibilité de les réduire », a-t-il déclaré, selon la SPA .

SOURCE: Israel Hayom