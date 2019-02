Primaires: un Likoud plus à droite

La liste définitive issue des primaires du Likoud sera publiée plus tard car tous les bulletins n’ont pas encore été dépouillés et certains candidats sont au coude à coude.

Mais on peut d'ores et déjà déceler une tendance: les candidats de la "droite" du Likoud et qui avaient la préférence des habitants de Judée-Samarie sont en très bonne position. Le courant "HaLikoud Sheli" au sein du parti, formé de responsables de Judée-Samarie avait donné consigne de voter en faveur des candidats qui le moment venu s'opposeraient à tout gel de la construction juive en Judée-Samarie.