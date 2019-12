Prévisons 2020… La Pénurie de Médecins en Israël va s’accentuer.

La Pénurie de Médecins en Israël est liée à la flambée démographique, au départ à la retraite des médecins immigrés de l’ancienne Union soviétique et à l’émigration des praticiens israéliens à l’étranger. Comment remédier à cette pénurie ?

Partout dans le monde, la carence de médecins nuit à la qualité des soins fournis à la population en général et à l’accessibilité, à l’efficacité et à la sécurité des soins. La pénurie de médecins généralistes et spécialistes est devenue un grave problème social et humain mettant en cause l’avenir de la santé publique. Inversement, un nombre suffisant de praticiens entraîne de meilleurs résultats pour la santé donc une population en mieux portante.Lire la suite sur israelvalley.com