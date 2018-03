Prévisions. Forte croissance du tourisme des Indiens en Israël en 2018.

Si tout va bien (au Moyen-Orient tout bouge très vite), Air India assurera très prochainement des vols directs trois fois par semaine entre New Delhi et Tel Aviv. Le premier vol devrait avoir lieu le 18 mars prochain entre New Delhi et Israël. La distance sera parcourue en 6 heures seulement. Les médias ont rapporté que les autorités saoudiennes venaient de donner leur accord à la compagnie indienne, ce qui est un geste sans précédent.Lire la suite sur israelvalley.com