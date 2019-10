Prévisions. En 2050 la population d’Israël va doubler et sera de 17,6 millions.

Avec deux pour cent par an, la croissance démographique d’Israël est la plus rapide des pays développés. Cela signifie que d’ici 2050 la population aura doublé et passera de 9 millions actuellement à 17,6 millions selon les indications du Bureau des statistiques, et cela dans un pays de la taille du New Jersey. Or, Israël a d’ores et déjà l’une des plus fortes densités de population du monde occidental. Comment ce petit pays, secoué par ses problèmes de politique intérieure et extérieure, va-t-il pouvoir relever ce défi ?Lire la suite sur israelvalley.com