Pression du BDS. HSBC liquide ses participations dans Elbit (Israël).

HSBC n’a plus de participations dans ELBIT. Il semble que la raison est simple : la pression constante du BDS. Le géant bancaire HSBC a retiré ses investissement de la firme de défense israélienne Elbit, a appris le Times of Israel. Les activistes palestiniens ont salué cette décision comme une victoire remportée par le mouvement BDS.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le groupe War on Want a fait savoir que 24 000 personnes avaient envoyé un courriel à la banque dans le cadre de cette campagne et que des manifestations avaient eu lieu devant 40 branches de l’institution financière. Selon un rapport établi par l’organisation caritative en 2017, la banque a investi approximativement 4,5 millions de dollars au sein de l’entreprise Elbit – ce qui représente un pourcentage minuscule des investissements mondiaux de HSBC.Lire la suite sur israelvalley.com