Présidence Habayit Hayehoudi: une candidature atypique…et francophone!

Un nouveau candidat s’est présenté pour diriger le parti Habayit Hayehoudi en la personne du rav Yossef Ben-Shoshan, bien connu dans les milieux francophones en Israël. Né à Tunis et élevé en France, le rav Ben-Shoshan a fait son alya et passé par le Makhon Lev et la yeshiva Merkaz Harav. Il a servi dans Tsahal dans le programme “Atouda”. Il est aujourd’hui très actif dans l’organisation “Oz Leisraël”, la diffusion du sionisme-religieux et dans l’encouragement à l’alya des Juifs de France. Lire la suite sur tel-avivre.com