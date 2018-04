Préparatifs en vue d’une nouvelle flottille vers Gaza

Le Hamas poursuit sa campagne de communication afin de convaincre les Palestiniens que lui seul, pourra reprendre les rênes de l’Autorité palestinienne, une fois que Mahmoud Abbas se sera retiré. Outre la grande marche du retour, les islamistes s’apprêtent à médiatiser une énième flottille pour Gaza.

La campagne « Ship to Gaza Norway » a indiqué qu’un bateau de pêche norvégien de 1963, qui est actuellement en travaux, prendra part à la flottille, qui aura lieu en Juillet et rejoindra trois autres navires de Suède. Le nom du bateau sera Alouda (le retour) (Site de la campagne, 13 avril 2018). La page Facebook de la « grande marche du retour » a publié un commentaire d’Essam Adwan, responsable des réfugiés du Hamas, dans lequel il écrit que les navires se dirigeront vers Jaffa et Haïfa et non vers la bande de Gaza (Page Facebook de la « grande marche du retour, 14 avril 2018).

Zaher Birawi, président de la Commission internationale contre le siège de Gaza, a déclaré que les préparatifs de la flottille sont d’une importance particulière, car ils ont lieu après la « grande marche du retour ». Il a dit que d’autres navires doivent atteindre la bande de Gaza début Juillet 2018 en faisant halte dans dix ports d’Europe et un port arabe. Les navires transporteront des personnalités et des militants de plus de vingt pays (Filastin al-Yawm, Quds Press, Compte Twitter de Zaher Birawi, 13 avril 2018, page Facebook de Zaher Birawi, 14 avril 2018).

Les différentes flottilles qui ont fait route vers Gaza au cours des deux années précédentes ont, soit stoppé leur avancée en cours de route, soit ont été déviées de leur trajectoire par les autorités israéliennes. Aucune n’a amarré dans le port de Gaza.