Prendre un taxi en Israël est toujours une aventure, surtout pour les touristes ! Le point positif ? Vous y rencontrerez le vrai israélien : le pur, le dur, qui va vous parler de son service militaire, de sa vie, de ses enfants, de sa femme, de ses parents, de ce qu’il pense des politiques et de son amour sans pareil pour son pays!

Mais comme toujours, il est plus prudent de savoir dans quoi vous vous lancez avant de vous retrouver à payer votre course de 5 min au prix d’une nuit au Hilton ! Alors pour éviter ça on vous a concocté un petit guide pour apprendre à prendre le taxi en Israël.Lire la suite sur israelvalley.com